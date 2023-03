PXL-studenten gaan actief op zoek naar werk op Jobevent

Hogeschool PXL organiseert al 16 jaar een groot Jobevent voor al haar studenten in nauwe samenwerking met VOKA-Kamer van Koophandel Limburg. Vorig jaar werd omwille van de geldende coronamaatregelen lastminute uitgeweken naar de Trixxo eventhal op Park H in Hasselt. Omwille van de grote vraag vanuit het werkveld bleef dit jaar deze locatie behouden en werd de capaciteit verhoogt naar maar liefst 200 standhouders op donderdag 16 februari. Op vrijdag 17 februari mikte de organisatie in samenwerking met VDAB Limburg en de aanwezige standhouders op een bredere doelgroep: Iedere witte raaf die actief op zoek is naar een nieuwe uitdaging! In totaal kwamen er meer dan 1.500 bezoekers langs op de twee dagen voor de meer dan 200 standhouders.

Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL: "Bedrijven en organisaties uit Limburg, uit binnen- en buitenland zijn trouwe afnemers van onze afgestudeerden en sterke partners van al onze PXL-opleidingen. We zijn dankbaar en vereerd dat jaar na jaar het aantal exposanten blijft groeien en interesse blijven tonen in het afstuderend talent van onze hogeschool. Het versterkt het vertrouwen in onszelf, in onze afgestudeerden en in de kwaliteit van onze opleidingen." Jonas De Raeve, directeur belangenbehartiging van Voka – KvK Limburg: "Onze Limburgse bedrijven staan te popelen om met elk talent aan de slag te gaan. Van de 100 Limburgers in de leeftijd van 20 tot 64 jaar zijn er 25 niet aan het werk. Deze mensen opnieuw activeren en aan een job helpen is onze grootste uitdaging. Een jobevent zoals dit in samenwerking met Hogeschool PXL en VDAB Limburg laat ons toe om onze ondernemers rechtstreeks in contact te brengen met de profielen die zij nodig hebben. Daarnaast moeten wij blijven inzetten op een flexibele arbeidsmarktregeling en een betere afstemming van opleidingen aan de noden van onze arbeidsmarkt."Joris Philips, directeur VDAB: "VDAB gelooft dat er in ieder van ons een witte raaf schuilt. Of het nu gaat om een student die zijn eerste stappen zet op de arbeidsmarkt, een werkzoekende die nood heeft aan een duwtje in de rug of een werkgever die de perfecte match zoekt. Op een van de grootste job-tweedaagse van Limburg kan VDAB dan ook niet ontbreken. Hogeschool PXL en VDAB hebben al een lange traditie van intensieve samenwerking. Zo volgen er jaarlijks 400 werkzoekenden via VDAB een knelpuntopleiding bij de Hogeschool. Een straf cijfer als je weet dat een diploma nog altijd garant staat voor een duurzame loopbaan. Daarbij werkt VDAB ook geruime tijd samen met VOKA en engageren we werkgevers om in te zetten op employer branding, opleidings- en retentiebeleid."