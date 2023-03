Braziliaanse publiekslieveling Warleson mag opnieuw het seizoen afwerken in doel bij Cercle: “Op Pai kan je altijd rekenen”

De geschiedenis herhaalt zich. Net als vorig jaar mag Warleson Stellion Lisboa Oliveira het seizoen afwerken in doel bij Cercle. Toen was Didillon out, nu is Majecki zes weken gekwetst. Geen droom die in vervulling gaat, maar de beloning voor jaren hard labeur in de schaduw. Boer worden in Brazilië is wel een droom, maar tijd en geduld gaan goed samen met Warleson – Pai voor de vrienden – bij Cercle.

Voor wie vrijdag de boeren op hun tractor zou vervloekt hebben bij hun optocht over Vlaamse gewestwegen naar Brussel, moet bedenken dat de agrosector het bij ons niet onder de markt heeft. “Ik volg het van een afstand, maar heb vaak medelijden met de Vlaamse boeren. Het klimaat hebben ze alvast niet mee, hun ruimte om te boeren is beperkt en als je dan al die maatregelen hoort, moet het echt niet gemakkelijk zijn”, beseft Warleson Stellion Lisboa Oliveira. In de Jupiler Pro League is de Braziliaanse doelman beter gekend als kortweg Warleson, bij de fans als Warli en voor coach Miron Muslic en de meeste spelers is het gewoon Pai. Niet alleen de fans zijn gek op hun Warli, ook Miron Muslic dweept met zijn keeper, ook al zet hij hem doorgaans op de bank.

“Maar hij is een uitstekende doelman en je kan altijd op hem rekenen”, spreekt de Cercle-coach vol lof over zijn tweede keeper. “Ik ben hier nu anderhalf jaar en ik heb Pai nog nooit mistevreden of kwaad gezien. Als hij zich na een training van ruim twee uur kapot heeft gewerkt en je vraagt hem om nog even te staan voor de afwerkingsoefening, dan slooft Pai zich nog een halfuurtje langer uit. Echt een topkerel die deze nieuwe kans verdient en we weten ook dat hij het goed zal doen.”

Pluszoon van 16 jaar

Warleson is nu 26 jaar en kwam drie jaar geleden bij Cercle terecht. Op stage in Malta onder Storck trainde hij voor het eerst mee. “Ik had een proefperiode van drie weken bij Emmen achter de rug, maar Cercle deed een concreet voorstel en ik nam meteen het vliegtuig. Ik heb het mij nog geen seconde beklaagd. ” Drie jaar later is hij helemaal gesetteld in Oostkamp. Warleson is een familieman en heeft een dochter en een zoon, maar ook een pluszoon van zestien jaar, nauwelijks tien jaar ouder dan hijzelf, dus. “Malcom is de zoon uit een vorige relatie van mijn vrouw”, vertelt de Braziliaan. “In het begin had hij het hier moeilijk, maar intussen vond hij zijn draai. Hij volgt school in het centrum van Brugge en spreekt al goed Nederlands. Mijn vrouw en ik volgen nu ook lessen en het gaat al vrij vlot. Spreken is wel nog moeilijk, maar als supporters mij iets vragen, begrijp ik ze toch al een beetje.” Het typeert Warleson en verklaart waarom hij zo populair is.

Goede collega

In deze competitie speelde hij de Braziliaan een prima match op de eerste speeldag in Westerlo, maar een week later moest hij wijken voor Majecki – ter beschikking gesteld door Monaco – en zat hij plots weer op de bank. “Zo gaat dat in voetbal en het betekent dat het zo moet zijn en God het zo wil en beslist”, denkt de sterk gelovige doelman. “Ik ben een prof en wil ook een goede collega zijn. De eerste jaren hielp ik Didillon en nu dus Majecki. Met Didillon heb ik nog steeds een goed contact en het gebeurt zeker dat we mekaar nog sturen.”

Net als vorig jaar mag hij nu door een blessure van de collega het seizoen afmaken. Vorige week viel hij bij de rust al sterk in op Eupen. “Ze weten dat ik er sta als ze me nodig hebben. Ik werd hier in drie jaar absoluut een betere doelman en ik hoop dat de komende weken te kunnen tonen.”