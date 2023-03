Strijd om “de gehaktmolen” van Oekraïne lijkt gestreden

Het leek er vrijdagochtend sterk op dat het Oekraïense leger de terugtrekking uit Bachmoet zou goed als voltooid heeft. Al enkele dagen klonk het in Kiev dat de situatie niet eeuwig houdbaar was en de verliezen te zwaar waren. Een eerste detachement meldde het bevel te hebben gekregen zich terug te trekken. Daarna doken beelden op van de laatste brug naar Bachmoet en een spoorwegbrug in de stad die vernietigd werden. Met als boodschap “het lijkt erop dat ze weg zijn”. De vermoedelijke aftocht is een symbolische klap voor Oekraïne en een opsteker voor Rusland. Maar de oorlog verandert het niet.