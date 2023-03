Burgemeester en schepenen van Riemst steken handen uit de mouwen in week van de vrijwilliger

De vrijwilligers mochten een leuke challenge bedenken om de burgemeester en zijn team uit te dagen. Uit de inzendingen maakten ze een keuze en gingen ze de afgelopen dagen helpen in de fietsbieb, ook werden de handen uit de mouwen gestoken bij Covida Lafelt, in het onderwijs werd er zowel bij de kleutertjes als bij de lagere schoolkinderen bijgesprongen, er werd opgediend in het dorpsrestaurant, een artikel geschreven voor GOGRI, een zitting bij de consultatie Wiegwijs en deur-aan-deur verkoop van de jaarlijkse tombolaloten bij de plaatselijke Samana-afdeling. En als top of the bill kregen de acht bedenkers van deze mooie uitdagingen nog speciaal een hartvormige chocoladetaart van bakkerij Emmerix waarmee de gemeente wil aangeven hoe belangrijk de vrijwilligers wel niet zijn voor de samenleving.