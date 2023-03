Week van de techniek laat ruim 500 leerlingen kennismaken met Campus Hast

Van vrijdag 17 februari tot en met vrijdag 3 maart brachten ruim 500 12-jarigen een bezoekje aan Campus Hast. Het zijn leerlingen uit heel wat lagere scholen in en rond Hasselt. De school bouwde de grote studiezaal om in een walhalla van wetenschappen en techniek (STEM), economie en organisatie en maatschappij en welzijn in al zijn facetten. De leraren brachten een klein stukje van alles wat de school aanbiedt samen in één grote ruimte.De bezoekende leerlingen werden begeleid door enthousiaste leraren maar zeker ook leerlingen die hun liefde voor het vak wilden doorgeven. Dit ging van bouw tot auto, maar ook van chemie tot informatica. Elk kind kon er wel iets vinden naar haar of zijn interesse of passie. De lagere-schoolkinderen maakten een quiztablet uit hout en vulden dit aan met een elektrisch gedeelte zodat ze er thuis, of in de school, de vraagkaartjes mee konden oplossen. Aan de hand van deze vraagkaartjes leerden ze de verschillende richtingen nog wat beter kennen.Daarnaast kozen de leerlingen nog enkele workshops waar ze bijvoorbeeld een ‘moord’ konden onderzoeken, een muurtje konden metselen, haren konden vlechten op echte kappershoofden, een quiz konden spelen over handel of over auto’s of wat proefden van de computeropleidingen. Aan het einde van hun dag hadden ze van de zeer brede waaier van richtingen kunnen proeven. Zo kunnen ze hun keuze naar de toekomst op een gefundeerde manier maken.De stap naar het eerste middelbaar is een grote stap en de school staat de leerlingen en leerkrachten hier dan ook heel graag in bij met raad en daad. Ook de ouders vergeet de school in deze belangrijke stap niet en daarom nodigen ze hen dan ook graag uit op zaterdag 4 maart van 10 tot 13 uur om net als hun kinderen een kijkje te komen nemen in de school. Er zullen dan heel wat leerkrachten klaarstaan om op alle vragen te antwoorden en de ouders wegwijs te maken.