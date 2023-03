Neos As doet WOI-wandeling op de Mechelse Heide

Onder een stralende zon verzamelden de leden van Neos om half twee met onze ranger Hubert aan de Toegangspoort Park Hoge Kempen in Maasmechelen. Op het programma stond de WO I-wandeling over een afstand van ongeveer 6 km. Ze vertrokken aan de schuilhut en via het verharde Zandloperspad namen ze even later de trappen naar een hoger terras met prachtige uitzichten. Ze volgden verder grotendeels de gele ruit, de WO I-wandeling. Onderweg werden ze geïnformeerd over de zandwinning, het reliëf, de fauna en flora in dit uitgestrekt heidegebied en waarom de Mechelese Heide, één van de grootste heidegebeiden in Vlaanderen, een ideale locatie was als oefenterrein van de Duitse Minenwerferschule. De streek was immers dunbevolkt, de heidegebieden zorgden voor grote open terreinen en de bossen leverden het nodige hout. Duitse soldaten leerden hier schieten met een mortier, een wapen dat in de loopgraven erg nuttig bleek. De wandelaars van Neos passeerden enkele verscholen bunkers, bommengaten, inslagkraters, loopgraven... Ze stapten ook door de loopgraven, die hebben wat obstakels, maar moeilijk gaat ook. Ze namen nieuwsgierig een kijkje in enkele bunkers. Ze passeerden ook een weerstation dat in verbinding staat met het Ecotron-project, het klimaatexperiment met de koepels aan de schachttoren in Eisden. Met 28 wandelaars en nog enkele niet-wandelaars werd deze mooie en leerrijke namiddag gezellig afgesloten in Hotel Mardaga met koffie en taart.