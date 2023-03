Zo maak je volgens barista’s Eva (17) en Britt (17) de perfecte koffie

Britt Peetersem (17) van Hotelschool Herk-de-Stad en Eva Droogmans (17) van Hotelschool Hasselt doen een gooi naar de titel van Belgian Junior Coffee Ambassador 2023. Beide meisjes staan in de finale van de baristawedstrijd die woensdag plaatsvindt in Brugge.

Op woensdag 8 maart gaat Koffie Rombouts voor de 12de keer op zoek naar de beste junior barista van België. Zeventien leerlingen van verschillende hotelscholen zullen in Ter Groene Poorte in Brugge strijden om de felbegeerde titel. De jonge koffieliefhebbers - één per school - zullen voor het oog van een professionele jury vier espresso’s, vier cappuccino’s en twee slow coffees (filterkoffie) moeten bereiden, geheel volgens de regels van de kunst. Daarnaast worden de kandidaten ook onderworpen aan een cup tasting, waarin ze verschillende koffies moeten proeven en onderscheiden. De jury bestaat uit nationale en internationale kampioenen en experts van Michelin-sterrenzaken. De hoofdprijs is een reis naar Brazilië, het koffieland bij uitstek, voor leerling en leraar.

Propere koffiemachine

Eva Droogmans. — © Boumediene Belbachir

“In het begin van dit schooljaar dronk ik nog geen koffie”, zo verrast Eva Droogmans (17) uit Tongeren. Zij vertegenwoordigt Hotelschool Hasselt op de baristawedstrijd in Brugge. Eva bereidt zich voor onder de vleugels van leerkracht Kathleen Serdons. En dat is een niet te onderschatten voordeel, want Kathleen won in 2010 het Belgisch baristakampioenschap en heeft zelfs deelgenomen aan het WK in Colombia. Zij kent dus alle kneepjes van het vak.

“Door mevrouw Serdons heb ik koffie leren waarderen. Als ik het vroeger al dronk, dan was het met veel suiker. Nu durf ik mijn koffie zelfs zwart drinken”, lacht Eva. Zij doet mee aan de wedstrijd op vraag van haar leerkracht. “Toen ik haar begin dit schooljaar bezig zag aan de koffiemachine, wist ik meteen dat Eva de geschikte kandidate was. Ze werkt heel nauwgezet”, knikt Kathleen Serdons. En die nauwgezetheid is essentieel voor een barista, want er kan heel wat misgaan, zo blijkt. Wat zijn volgens Eva de belangrijkste zaken bij het maken van een lekkere koffie? “Een propere koffiemachine, vers gemalen bonen en de juiste malingsgrootte.”

Juiste temperatuur

Britt Peetersem. — © Karel Hemerijckx

Britt Peetersem (17) uit Herk-de-Stad droomt al sinds haar tiende van een eigen koffiebar. “Ik ben echt gepassioneerd door koffie”, vertelt Britt. “Er zijn zoveel verschillende bonen en smaken, je kan er zoveel mee doen. Natuurlijk wil ik deze baristawedstrijd graag winnen, maar het gaat mij vooral om de ervaring.”

Om een goed figuur te slaan in de finale moeten de kandidaten oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Britt en haar leerkracht Nicole Wouters hebben niets onverlet gelaten om goed voorbereid naar Brugge te trekken. Tijdens de voorbije krokusvakantie waren ze bijna elke dag op school om te oefenen. “In de klas is daarvoor weinig tijd, dus moet dat vooral na schooltijd gebeuren”, weet Nicole. “Britt en ik hebben onlangs in Nederland samen een opleiding in espresso en latte-art gevolgd. Ook voor mij was dat heel leerrijk.”

Wat is voor Britt een goede koffie? “Hij mag niet te zacht, maar ook niet te straf zijn. Koffie moet drinkbaar zijn voor iedereen”, klinkt het. Ook de juiste temperatuur is belangrijk. “Als ik ergens een koffie ga drinken, dan merk ik dat die vaak te koud geserveerd wordt.”