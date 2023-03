Jess (31) betrapte vriendje op vreemdgaan met haar stiefmoeder: “In zijn haast trok hij haar kanten onderbroek aan”

Jess O’Conner (31) trouwde in ‘Married at first sight’, de Britse versie van ‘Blind getrouwd’, maar zij en haar echtgenoot gingen uiteindelijk als vrienden uit elkaar. De Britse was daarvoor vijf jaar single en kon na het programma eindelijk vertellen hoe dat kwam. Op Tiktok deelt Jess het verhaal van hoe ze haar toenmalig vriendje betrapte op de sofa nadat hij geslapen had met haar stiefmoeder. “Hun kleren lagen op de vloer”, klinkt het in de video die al miljoenen keren bekeken is. “Toen ik hem wakker maakte, trok hij in zijn haast haar kanten onderbroek aan.” Haar stiefmoeder gaf uiteindelijk het vreemdgaan toe, waardoor haar vader onmiddellijk wilde scheiden. Jess ging in therapie om het trauma te verwerken en heeft sindsdien moeite om mensen te vertrouwen.