Hij is zelf blind en woont in Spanje. Toch slaagt hij erin om rijk te worden met vastgoed in België. “Als ik het kan, kan iedereen het”, dacht hij, en dus schreef Ivo Van Genechten het boek ‘Rijk Worden met Vastgoed’. Hij deelt zijn beste tips. “De regio rond Sint-Truiden is interessant.”