Mbaye Leye en Essevee laten bekeruitschakeling achter zich: “Dag naden draaiden we die pagina al om”

De uitsluiting van Alessandro Ciranni op bezoek bij Mechelen is verteerd. Net als de gemiste bekerfinale. Mbaye Leye focust alweer volledig op het competitieslot: “Er resten ons nog zeven matchen om het behoud te verzekeren, daar moeten we nu alles voor doen. Efficiëntie zal daarbij het verschil maken tussen behoud of degradatie.”

De bekeruitschakeling en alle heisa rondom de rode kaart van Ciranni en de onbestrafte tackle van Schoofs op Derijck, zorgden de voorbije dagen nog voor heel wat tumult in en rond de Elindus Arena. Toch klinkt Essevee-coach Leye daags voor de partij op bezoek bij OH Leuven opvallend rustig: “Een dag later was dat al verteerd, natuurlijk waren we zwaar ontgoocheld maar de dag nadien draaiden we die pagina al om.”

© BELGA

“Er resten ons nog zeven matchen om het behoud te verzekeren, daar moeten we nu alles voor doen. Efficiëntie zal daarbij het verschil maken tussen behoud of degradatie”, laat Leye meteen ook verstaan waar het pijnpunt van Zulte Waregem zich situeert. “Toch mogen we niemand met de vinger wijzen. Als een bepaalde speler een kans mist, mag je die niet viseren. In diezelfde match slikken we ook een doelpunt door een fout van iemand anders.”

Toch blijft Leye ook heel optimistisch gestemd: “De voorbije weken werd er veel van ons verwacht. Met duels tegen Oostende, Kortrijk en Seraing was dat ook niet zo vreemd. Helaas leverde dat minder punten op dan verhoopt. Nu hebben we voor de interlandbreak nog drie duels tegen sterke opponenten: Leuven, AA Gent en Standard. Dat zijn stuk voor stuk sterke ploegen. Misschien maken we dan net meer kans om punten te sprokkelen?”

© BELGA

Anderzijds beseft Leye ook wel dat zijn spitsen momenteel niet in topvorm verkeren: “Onze aanvallers hebben het inderdaad niet makkelijk maar soms kan één doelpunt het tij doen keren. We hebben nog zeven match om alles te geven en het is aan ons om iedereen te blijven steunen. Gelukkig mogen we ook altijd rekenen op onze fans. Zij zijn er altijd. Zo was ik er ook van overtuigd dat we met hun steun zeker kans maakten op de kwalificatie voor de finale. In Mechelen hadden we echt het gevoel dat er meer in zat maar door die uitsluiting werd het wel heel moeilijk.”

Opletten voor de snelle omschakeling bij OH Leuven

“Onderschat trouwens niet de weg die Jelle Vossen de voorbije maanden heeft afgelegd”, nam Leye zijn ervaren spits in bescherming. “Zijn ziekte heeft er bij hem heel hard ingehakt, dat onderschatten mensen soms wel eens. Hij is een topprof en ik ben er zeker van dat als hij één keer scoort, hij ook weer meteen op dreef zal zijn, daar maak ik me geen zorgen om!”

Op Leuven moet Zulte Waregem evenwel toch proberen om iets te rapen, al is Leye duidelijk op zijn hoede voor de troepen van Brys: “Thuis verloren we met 2-5. Drie tegendoelpunten kwamen tot stand door balverlies waarna zij razendsnel omschakelden. Dat is duidelijk hun sterkste punt. We hebben nog zeven duels. Efficiëntie zal daarbij het verschil maken tussen behoud of degradatie.”