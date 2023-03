Fernando Alonso blijft verbazen: sneller dan Verstappen in de tweede training

Fernando Alonso en Aston Martin blijven verbazen in het eerste F1-weekend. In de tweede vrije training reed de Spaanse veteraan de snelste tijd, anderhalf tiende voor Max Verstappen. Zit er zondag een stunt van formaat aan te komen?

Fernando Alonso (41) ging ook tijdens de wintertests al als een speer bij Aston Martin, zijn nieuwe team. Net achter de top drie, misschien wel voor Mercedes, werd gezegd. Maar dat hij wereldkampioen Red Bull kon bedreigen, dat had niemand vermoed. Op basis van de vrije trainingen moet je daar plots wel rekening mee houden. De Spaanse veteraan, in een ver verleden twee keer wereldkampioen, klokte af in 1:30.907 en dat was 0,169 seconde sneller dan Max Verstappen.

Bij Red Bull zijn onverwachte problemen opgedoken. In de wintertests paste de nieuwe RB19 nog als een handschoen, maar vrijdag blijken de afstellingen plots niet te kloppen. Verstappen zou teruggegrepen hebben naar de setup van de wintertests, maar nog niet tevreden zijn.

Red Bull was wel drie tienden sneller dan Ferrari en Mercedes zat opnieuw in de buik van het peloton. De omstandigheden van deze training, na zonsondergang, zijn exact hetzelfde als morgen tijdens de kwalificaties. En dus zal Red Bull toch wel kopzorgen hebben.

Lance Stroll, de teammaat van Alonso bij Aston Martin, maalde zijn rondjes af. Maar over de boordradio vermeldde hij toch beperking door zijn handblessure, opgelopen bij een val met de fiets.