Maaslandse politie en scholen werken samen om criminaliteit op school aan te pakken

De lokale politiezone Maasland volgt het voorbeeld van enkele andere Limburgse korpsen en heeft nu ook een eigen scholenprotocol. Dertien scholen – van basisonderwijs tot middelbaar - gaan er mee aan de slag. Dilsen-Stokkem introduceert het eerst, de buren van Maaseik zullen snel volgen. Korpschef Ronin Cox zette er zijn schouders onder nadat hij in de politiezone Voeren gezien had hoe zo’n protocol vruchten kan afwerpen. “Het biedt een houvast en duidelijkheid aan schoolbesturen, politie en parket”, vertelt hij.

Het scholenprotocol bundelt de afspraken die de betrokken partners maken wanneer zich een probleem voordoet. “We maken daarbij een onderscheid tussen verontrustende opvoedingssituaties (VOS) en jeugddelicten”, zegt de Limburgse parketwoordvoerder Marijke Teunis. “Een spijbelproblematiek kan bijvoorbeeld kaderen in zo’n VOS. Bij een jeugddelict kan het onder meer gaan over cyberpesten of het verspreiden van naaktbeelden, maar ook diefstallen of vandalisme.”

Het protocol verkleint de afstand tussen politie en justitie enerzijds en de scholen anderzijds. “We willen de juiste begeleiding voor het juiste probleem”, vertelt Teunis. “Repressief optreden willen we enkel nog wanneer het niet anders kan. Het moet de allerlaatste stap zijn. In de mate van het mogelijke willen we de scholen de kans geven de problematiek eerst zelf op te lossen met een begeleidingstraject, eventueel in samenwerking met de sociale partners en gemeente. Wanneer dit niet volstaat, wordt de politie erbij gehaald. De laatste stap is effectief ingrijpen via justitie.”

Korpschef Cox haalt de drugsproblematiek op scholen aan als concreet voorbeeld. “Wanneer de school meldt dat ze een leerling betrapten op het roken van een joint is het niet de bedoeling dat we met drie ploegen ter plaatse gaan en in uniform naar binnen marcheren. We zullen net proberen om zo onopvallend mogelijk naar daar te gaan. Hetzelfde doen we als de school ons bijvoorbeeld meldt dat ze vermoeden dat een van de kinderen mogelijk het slachtoffer is van zedenfeiten. Zoiets moet discreet, niet met toeters en bellen.”

Bij een grotere drugsproblematiek is de werkwijze anders. “In het onderwijs geldt de nultolerantie. Als de scholen ons vragen om een politieactie te organiseren met bijvoorbeeld drugshonden is het belangrijk dat scholen weten tot waar onze bevoegdheden reiken. In het protocol staat duidelijk dat ze voor bepaalde onderzoeksdaden en fouilles hun schoolreglement moeten aanpassen. Door dit protocol zijn de afspraken hierover duidelijk”, besluit Cox.