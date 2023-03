Geel-blauw rekent op Bevernaar Joachim Van Damme om titelstrijd nieuw leven in te blazen: “Seizoen is mislukt als we geen kampioen spelen”

Beveren staat zaterdag voor de match van de waarheid. Alleen winst volstaat. Makkelijker gezegd dan gedaan, want in de onderlinge duels sprokkelde Beveren slechts 1 op 6 tegen RWDM. “We zijn zeker niet minder dan RWDM”, schat Van Damme in. “Iedereen beseft hoe laat het is. Niemand heeft schrik, maar we zijn ons wel bewust van hun kwaliteiten. We gaan niet in meer in hun val trappen. Ik ga het plan niet uit de doeken doen. We weten heel goed wat we moeten doen om het hen moeilijk te maken. In mijn ogen hebben we niets te verliezen. Als je bang hebt, krijg je er ook van, zeggen ze bij ons. De manier waarop is niet belangrijk. Drie punten is het enige wat telt. Maar als we kunnen winnen én hen echt pijn doen, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Dan kruipt het bij hen misschien wel in het hoofdje.”

Dertig procent

De ultieme droom van Van Damme? Nog eens promoveren met zijn geliefde SK Beveren. “De titel hier in Beveren, dat is iets speciaals. Zeker voor mij. Promotie zou de kers op de taart zijn. Ik ben in het verleden al gestegen met Beveren. Dat nu nog eens kunnen bewerkstelligen zou heel graaf zijn. Ik geef ons nog dertig procent kans. Iedereen zit met zaterdag in zijn hoofd en het geloof is groot, maar dan gaan we wel uit een ander vaatje moeten tappen. Als we winnen, kunnen we pas opnieuw over de titel spreken. Bij verlies moeten we heel nederig zijn. Dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Of het seizoen mislukt is als we geen kampioen spelen? Voor mij persoonlijk wel. Dat was ook mijn ambitie toen ik hier tekende. Toch mogen we niet alles afbranden als het niet lukt, maar dan zouden we wel gefaald hebben.”

Beveren was de Promotion play-offs met de nodige ambities gestart, maar die kregen vorige week al meteen een flinke knauw na de stevige nederlaag tegen Club NXT. “Er is aan de boom geschud”, geeft het jeugdproduct van Beveren toe. “Het is het moment om naar onszelf te kijken. We zijn al enkele weken niet goed aan het spelen. We doen het niet expres, maar er is minder strijd. De defensieve stabiliteit, toch een onze sterktes voor de winterstop, is een beetje weg. We slikken veel te makkelijk doelpunten. Dit weekend kunnen we orde op zaken stellen. Anders worden het nog twee rotte maanden. We mogen niet vergeten welke progressie we al maakten. We hebben dit seizoen goed werk geleverd, waardoor we een verwachtingspatroon hebben geschapen. Alleen de titel volstaat. Ik bekijk het van twee kanten. Als supporter begrijp ik de frustraties. Als speler weet ik van hoever we komen. Ik lees hier en daar commentaar, maar als we in het begin van het jaar gezegd hadden dat we meededen voor de titel, had iedereen ons zot verklaard. Toch is het contrast tussen onze goede en slechte matchen te groot. Er is nooit een zesje bij.”

Steun van de aanhang

De Beverse aanhang heeft incasseerde vorige week een klap, waardoor de match tegen RWDM minder leeft dan gehoopt. “Er zijn er veel die het al hebben opgegeven, maar we hebben elkaar nodig”, beseft Van Damme. “Als we elkaar laten vallen bij een minder moment, kan je moeilijk spreken van een goed huwelijk. Ik begrijp het niet als sommige fans al na een kwartier roepen: Beveren wakker worden. Mij is altijd geleerd om tijdens de match aan te moedigen. Na de match mag je verhaal halen zoveel je wilt.”

Het mag duidelijk zijn: Van Damme rekent op de steun van de geel-blauwe aanhang om hen over de streep te trekken.