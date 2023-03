Toen David Bowie in 1983 op de cover van Time Magazine stond zei hij: “Nu tel ik echt mee.” Vandaag bestaat het iconische Amerikaanse tijdschrift exact 100 jaar. Niet het oudste magazine dat nog in druk is. Wel het meest invloedrijke. In de meer dan 5.200 nummers ging Time slechts tweemaal zwaar uit de bocht: eenmaal op de cover, eenmaal in een tekst.