Tom Pidcock maakt van de Strade zijn eerste grote doel: “Tussen mijn oren zit het goed en we hebben in de breedte een sterke ploeg”

Tom Pidcock heeft van de Strade Bianche zijn eerste grote doel dit voorjaar gemaakt. De Britse kopman van INEOS Grenadiers liet vorige maand het WK veldrijden schieten om zich beter te kunnen voorbereiden op de klassiekers, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. Pidcock werd in 2021 vijfde in de Strade Bianche.

Tom Pidcock is lang niet slecht aan het seizoen begonnen. Hij won een etappe in de Algarve en werd vijfde in de Omloop. Maar echt dominant koersen zat er vorige week niet in.

“De Strade Bianche is een van mijn favoriete koersen”, zegt Pidcock. “Tussen mijn oren zit het goed, dus ik kijk ernaar uit. We komen met een sterke ploeg aan de start. Kwiato (tweevoudig ex-winnaar Michal Kwiatkowski, red.) heeft veel ervaring, het is altijd goed om met hem te kunnen koersen. Het is een onvoorspelbare koers, dus het is altijd goed om sterk in de breedte te zijn.”

Tom Pidcock krijgt de steun van Kwiatkowski, Rivera, De Plus, Tulett, Rodríguez en Sheffield.

“Het wordt zaterdag een mooie dag, dus het weer wordt geen factor. De grindstroken zullen er oké bijliggen, misschien her en der een beetje vochtig.”

“De tactiek in de Strade is vrij simpel: je moet zorgen dat je vooraan zit aan de belangrijke stroken en dan zie je hoever je komt. Plannen maken is makkelijk, maar het zijn de benen die spreken.”