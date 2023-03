Hein Vanhaezebrouck trekt weer van leer tegen het Referee Department: “Als er een gangster vlucht, stapt de minister van Justitie op”

Zondag neemt AA Gent het op tegen Anderlecht. In een wellicht goed gevulde Ghelamco Arena. Toch had Hein Vanhaezebrouck het ruim een halfuur lang over de hetze die is ontstaan na de niet-uitsluiting van Tajon Buchanan na diens elleboogstoot in het gezicht van AA Gent-spits Gift Orban: “DIt zijn situaties die gebeuren als het hoofd de zaken niet in handen heeft. Gelieve alles te citeren, want ik sta nog altijd met een schorsing.” Genoteerd, Hein. Bij deze de volledige weergave van het exposé van de Gentse coach.

“Waarom scheidsrechters niet bestraft kunnen worden, is een goede vraag”, stak Vanhaezebrouck meteen van wal. Wanneer een speler in de fout gaat, of enkele keren in de fout gaat, kan die zijn plaats verliezen. Als hij dan het ongeluk heeft dat zijn vervanger het goed doet, kan hij zijn plaats langdurig kwijt zijn. Dan moet hij keihard werken om opnieuw een kans te krijgen. Als er te veel fouten gemaakt worden, gaat men op zoek naar een verantwoordelijke en dan komt men vaak bij de coach uit. Zelfs als die geen fouten heeft gemaakt, maar de resultaten vallen tegen, kan die toch ontslagen worden.”

De Gentse coach ging verder in zijn redenering: “Hetzelfde geldt voor bedrijfsleiders of afdelingshoofden. Als het bij de spoorwegen niet goed gaat, wordt de leiding vervangen. Als er een gangster vlucht, stapt de minister van Justitie op. Er bestaat dus nog één sector waar dit niet wordt toegepast, want er bestaan geen sancties. Sommigen worden zelfs beloond na een mindere prestatie en krijgen meteen een topmatch aangeboden. Laat staan dat er over de leiding wordt gesproken.”

De bewuste elleboogstoot van Buchana aan Orban. — © BELGA

“Er wordt van alles aangebracht. Men zoekt de problemen bij de refs, maar bij de jonge lichting zit er zeker talent, misschien zelfs meer dan bij de generatie die al gestopt is. Je moet die jongere refs wel begeleiden, belonen en eventueel ook bestraffen. Je kunt niet alles laten passeren, want dan krijg je situaties zoals nu met interne concurrentie en spanningen waarbij sommigen worden bevoordeeld. Dit zijn situaties die gebeuren als het hoofd de zaken niet in handen heeft. Gelieve alles te citeren, want ik sta nog altijd met een schorsing.”

Vanhaezebrouck was dus duidelijk op zijn hoede maar liet toch niet na om verder in te gaan op het thema dat al de hele week de Belgische voetbalwereld domineert: “Een ander element is consequentie. Dat hebben ze dit jaar voor het eerst expliciet vernoemd: We moeten consequenter zijn. Dat zeg ik al 40 jaar: Jullie zijn niet consequent. In een competitie is dat al moeilijk want verschillende scheidsrechters kunnen sommige zaken anders interpreteren maar in één match moet de ref dat toch kunnen? Dat is toch één man?”

“Kijk naar de match van dinsdag”, verwees de Gentse coach ook naar de bekermatch tussen KV Mechelen en Zulte Waregem. “Je hebt een fase waar alles kan afgevinkt worden: een tackle op hoge snelheid met een gestrekt been van de grond. Met de voet vooruit raakt hij de speler op de binnenkant van het been. De integriteit van die andere speler is dus in gevaar. Er is geen enkel element om geen rode kaart te trekken. Er is zelfs geen geel gevallen. Tja…”

Ook in het bekerduel tussen Mechelen en Zulte Waregem was de arbitrage kop van Jut. — © BELGA

Ondertussen moet Vanhaezebrouck andermaal vaststellen dat zijn team benadeeld werd: “Toen ik bij AA Gent terugkwam na mijn break, speelden we op Oostende. Toen kregen we een penalty tegen omdat één van mijn spelers een bal wegkopte en die bal belandde tegen de hand van één van mijn spelers. De ref was resoluut: geen hands. De VAR kwam toch tussenbeide. Toen wist ik: dit is de nieuwe realiteit.”

De consequenties voor AA Gent zijn ondertussen niet voor de poes: “Het gaat hem om het gevolg van die fase. Ik ben hier nu aan mijn derde seizoen bezig. Als een concurrent rood kreeg, hebben we het nooit slechter gedaan dan de tussenstand op dat moment. AA Gent verliest niet als het op dat moment niet achterstaat, dat is bewezen. Het resultaat was ofwel 0-0 gebleven of misschien hadden we gewonnen.”

“Over de fase zelf is het heel simpel. Ik spreek over het failliet van de VAR omdat je er vroeger moest van uitgaan dat er foute beslissingen werden genomen onder druk van het publiek. Bezoekers klaagden dan dat ze niet correct werden behandeld en ik kan snappen dat de druk van het publiek effect heeft op beslissingen. Dat is algemeen geweten en bewezen. De VAR is in het leven gekomen om dat te proberen te vermijden.”

Nee, Vanhaezebrouck wil niet de kop van Kevin Van Damme maar kijkt wel meer dan ooit in de richting van de refbonzen: “Als er een beslissing viel op basis van emoties, kwam de VAR tussenbeide en kon men dat terugdraaien. Dit heeft niets te maken met de fase in Mechelen, het was zo duidelijk. Als dan de VAR onder druk komt van ik weet niet wat en beslist om niet tussen te komen en als blijkt dat de heer Dierick verklaart dat de referee toch nog gepolst heeft, omdat hij bloed zag maar de VAR vervolgens zei dat het al te laat was om tussen te komen? Welke beslissing was er al genomen?”

“Als de scheidsrechter dit vraagt, moet er toch helemaal iets fout zitten… Als het klopt, hé. Je krijgt een tweede kans om de zaken nader te bekijken maar dan pertinent zeggen dat de beslissing al genomen is, dan zit er iets niet juist. Daarom heb ik het het failliet van de VAR genoemd. Dan heeft het niets te maken met twijfel of zo. Dan moet men nu niet komen zeuren dat de betrokken VAR en zijn assistent hard werden aangepakt. Die laatste heeft gisteren zelfs gewoon een topmatch in de beker geleid…”

Scheidsrechter Kevin Van Damme. — © BELGA

In aanloop naar de partij op bezoek bij blauw-zwart lag de druk trouwens nadrukkelijk in het Brugse kamp: “Het verschil was dat jullie nu niets anders hebben gedaan dan zeggen: Brugge moet opletten om niet uit de top vier te vallen, de analisten spraken al over de positie van de trainer en noemden zelfs al namen van mogelijke opvolgers. Straf hé. Het gaat slecht met Club Brugge, nu lees ik dat ze moeten gaan voor plaats twee. Er is geen paniek meer over de trainer, hij heeft zogezegd een goede zet gedaan. Alle rust is weer gekeerd.”

Vanhaezebrouck was nu echt op vol toerental en stoomde door: “Ik weet dat er veel wordt opgeklopt in de media. Hier gaat het evenwel om veel meer dan om twee punten meer of minder maar om de hele polemiek errond. Brugge zat in de problemen en nu door die beslissing is alles anders. Nu is de trein wellicht vertrokken. Plus ze hebben een speler die gewoon kan spelen en anders vier weken geschorst zou zijn geweest. Dat is de realiteit.”

“Hadden we een punt gehaald of gewonnen, hadden wij een boost gekregen en konden we vol vertrouwen naar de volgende matchen gaan. Nu zitten we in een slechte situatie met vier punten achterstand en wordt het moeilijker om hen nog in te halen. Het is veel meer dan een rode kaart of twee punten. We hebben het vorig seizoen al eens meegemaakt op Standard, Eupen en Cercle. Toen hebben we hetzelfde meegemaakt en dan moet je niet verbaasd zijn dat de directie in actie schiet. Die mededeling kwam er zonder overleg met de staf, zij hebben ook hun buik vol.”

© BELGA

“Of ik vind dat we zwaar hebben ingehakt op iemand die deze beslissing neemt? Hij was de enige die niet zegt: het is donkerrood. Er is geen moment van discussie. Die andere heeft niets gedaan, iedereen was het unaniem eens: overduidelijk rood. Nu gaan ze zeggen dat we er zwaar op hebben ingehakt. Omdat ik zeg dat hij niet meer mag fluiten, wel: in Engeland vergat er iemand een buitenspellijn te trekken, een ex-ref hé. Die is zelf opgestapt omdat Arsenal nu misschien niet kampioen zal worden.”

“Ik ben vergevingsgezind genoeg om een jonge ref nog een kans te geven. Ik hoop gewoon dat er niets meer achter zit” Hein Vanhaezebrouck

“Eigenlijk is Van Damme nog te jong om te stoppen met fluiten, maar hij zou donderdag wel al de VAR zijn geweest bij Antwerp-Union. Een mooie ‘beloning’. Dat vond het Referee Department blijkbaar aanvankelijk goed. Dat deden ze vorig jaar ook, hé. De reviewcommissie is afgeschaft, dus kan je hem niet meer schorsen. Vroeger was dat nog mogelijk. Ik ben genoeg vergevingsgezind om een jonge ref, die getalenteerd is – zo floot hij nog onze match in Westerlo – nog een kans te geven. Ik hoop gewoon dat er niets meer achter zit. Maar je kunt hem wel even laten voelen: dit kan niet. Nu is hij dit weekend vierde ref. Dus ze zetten hem niet on hold. Misschien zullen ze hem niet meteen een wedstrijd laten fluiten.”

Vanhaezebrouck heeft wel een duidelijk advies in petto voor de leiding van het Referee Department: “Je moet kenners in de VAR hebben, het maakt mij niet uit wie dat is. Het heeft niets te maken met ex-voetballers of zo. Het gaat niet over aanvoelen, er zijn regels die zeggen dat als je iemand per ongeluk zijn integriteit in gevaar brengt, je toch rood moet krijgen. Punt. De analyse na de fout van Koita – echt gevaarlijk maar allicht niet bedoeld – tja, als zij zo zijn opgeleid, geven ze rood. Vervolgens zegt het Referee Department: we verwachten geen rode kaart. Waar ben je dan mee bezig?”

Een ander pijnpunt is de motivatie van bepaalde refs die niet bepaald zitten te wachten om de rol van VAR te vervullen: “Blijkbaar willen ze geen VAR zijn omdat het maar voor 450 euro is. Er zijn mensen die voor veel minder werken, acht uur per dag. Dat vind ik heel gevaarlijk. Het getuigt van weinig enthousiasme. Wie is er verantwoordelijk voor? Wij niet hé. De leiding. Als ik een speler opstel die een kleiner contract heeft en die is niet gemotiveerd, dan ben ik daar verantwoordelijk voor. Hij is misschien jonger of heeft minder bewezen, er zijn voldoende redenen denkbaar voor het feit dat hij een minder contract heeft.”

“De arbitrage is geëvolueerd. De VAR is ondertussen wel deel van het geheel. Ze zeggen dan wel dat het absoluut scheidsrechters zijn, want de rest kent er niets van. Ik zeg dat al heel lang maar er verandert niets. Dat heb ik ook voorspeld. We hebben vorig seizoen voor PO1 een meeting gehad met de leiding van het Referee Department. Vraag maar aan Vrancken of de T2 van Oostende, wat ik toen heb gezegd, het komt nu uit. Ik zie nu dat andere clubs mee gaan in onze richting, nog niet allemaal. Sommigen vinden dat ze daar nog niet in mee gaan, dus laten ze alles hun gang gaan.”

© BELGA

De voorbije dagen werden al heel wat ballonnetjes opgelaten maar Vanhaezebrouck wil vooral daden: “De Pro League komt nu ook met een initiatief. Ik lees evenwel dat er maar 15 fouten zijn gebeurd door de VAR, verwaarloosbaar zegt men. Beseft men dan niet dat dit betekent dat er al zoveel fouten zijn gemaakt door de refs? Ik zou daarover zwijgen als ik scheidsrechterverantwoordelijke was. Dierick zei dat, die boven hem zwijgen daarover. Stel je nu eens voor dat er geen VAR was geweest. Ik ben wel degelijk een voorstander van de VAR maar op het WK zijn er amper tussenkomsten geweest. Als je dat vergelijkt met de Belgische competitie. Los van de technische middelen en het tijdverlies. Als je er dan prat op gaat dat er maar 15 fases zijn geweest waarbij het fout is gelopen, tja.”

“Wij zijn de club die het meest en het zwaarst getroffen is” Hein Vanhaezebrouck

“Meer en meer collega’s durven zich uit te spreken en heel veel refs delen mijn mening”, voelt Vanhaezebrouck zich duidelijk gesterkt. “Zij vinden ook dat de manier waarop de zaak gerund wordt, ondoenbaar is. Die refs komen wel altijd in de vuurlinie te staan. Er zijn heel veel talentvolle refs maar de manier hoe ze begeleid worden. Ik las nu dat Marc Degryse verbaasd is dat er concurrentie bestaat tussen de refs. Dat is alsof hij twee jaar op de maan heeft gewoond. Dat is al zo lang aan de gang. Ik ben al gestraft hé… ”

Ondertussen voelt Vanhaezebrouck zich met zijn team wel geviseerd: “Er zijn mensen die zich durven uit te drukken. Sommigen doen dat publiekelijk, anderen niet. Ik blijf erbij. Wij zijn de club die het meest en het zwaarst getroffen is, want ook vaak op cruciale momenten. Het is niet dat er veel commotie ontstaat als je twaalfde eindigt of elfde. Maar als je vierde of vijfde eindigt, dan wel hé. Wij zullen er niets aan veranderen. Het is aan de mensen die de macht hebben, om dat te veranderen.”