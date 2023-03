Een dag na hun aangekondigde split: Portland staat op Rock Werchter

“Morgen mag ik toch nog iets fantastisch aankondigen.” Na een dag vol emotie en het slechte nieuws dat zangeres Sarah Pepels bij Portland vertrekt, kon haar ex-collega Jente Pironet toch nog vooruitblikken naar betere tijden. Nu is duidelijk wat hij bedoelde. Portland staat komende zomer op Rock Werchter. Dat optreden zal – net zoals de andere shows zoals die in de AB in Brussel in april – wel degelijk doorgaan. Zonder Sarah wellicht, al wordt aan de precieze invulling achter de schermen gewerkt.

Het was een complete verrassing toen het nieuws donderdag bekendraakte via een bericht op sociale media. Er zat dan ook nog heel wat moois in de pijplijn. Portland komt over amper drie weken met een nieuwe plaat, die – opmerkelijk genoeg – Departures heet. En de band zal wel nog in de oorspronkelijke setting te zien zijn in het aankomende seizoen van Liefde voor muziek op VTM.

Portland stond eerder al op Rock Werchter, in 2019. — © Koen Bauters

“De interactie tussen Jente en mezelf was magisch op veel momenten, maar dat was zeker niet altijd het geval”, schreef Pepels bij de aankondiging op Instagram. “Ik probeerde grenzen te stellen, maar naar mijn mening was dat tevergeefs. Ik bleef geloven dat we het konden oplossen, maar het bleek hopeloos te zijn. Daarom heb ik beslist de band te verlaten. Ik ben ervan overtuigd dat Jente de groep zal heruitvinden. Het was een moeilijke beslissing en ik ga de band, crew, fans en muziek missen, maar we laten je niet met lege handen achter. Geniet alsjeblieft van wat we al die jaren hebben gemaakt, geniet van Liefde voor muziek en Departures, het tweede album.”

Mentaal welzijn

De band stond zeven jaar samen op de planken en won ook de wedstrijd De nieuwe lichting van Studio Brussel, waar Pironet nog een reactie gaf donderdagavond bij Eva De Roo. “Ik denk dat we even misschien een klein beetje zijn uitgeblust”, zegt hij daar. “De muziekindustrie is heel fel voor ons geweest. Sarah en ik zijn ook een koppel geweest. We hebben samen veel meegemaakt. Het was te moeilijk om muziek te blijven maken, besloten afstand te nemen en het project even on hold te zetten. Dan hebben we moeten kiezen dat Sarah even niet meer verder zal gaan.”

“Is het definitief? Ik hoop gewoon dat tijd redding kan zijn. Het is heel zwaar geweest. Ik heb begeleiding en hulp moeten zoeken, maar ik ben wel blij dat we nu in een omgeving leven waar veel over mentaal welzijn kan gepraat worden. Maar ik wil wel onderstrepen dat we in heel goede verstandhouding uit elkaar gegaan zijn.”

Hoe de toekomst eruitziet voor Portland, zal later moeten blijken. Intussen hullen de leden en hun management zich weer in stilte.