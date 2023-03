“Ik vreesde voor mijn leven. Dit had nooit mogen gebeuren.” Het ene moment reageerde Andreo Carollo lucide tijdens zijn verhoor in het Tongerse assisenhof, de andere keer wist hij het niet meer of kwam met iets nieuws op de proppen. Zoals dat hij met de auto wou vluchten net voor de dodelijk steekpartij, maar dat toch niet deed.