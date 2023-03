Trekt Union-tegenstander Union Berlijn straks opnieuw zonder supporters naar België? Duitse club kijkt tegen straf aan na gebruik van vuurpijlen

Er hangt Union Berlijn opnieuw een Europees uitduel zonder fans boven het hoofd. De tegenstander van Union Sint-Gillis in de achtste finales van de Europa League kreeg die straf woensdag voorwaardelijk opgelegd door de Europese voetbalfederatie UEFA omdat de fans in de heenwedstrijd van de tussenronde, op 16 februari op verplaatsing bij Ajax Amsterdam (0-0) pyrotechnisch materiaal gebruikten. De Duitse club moet ook een boete van 30.000 euro ophoesten.

In de groepsfase stonden Union Berlijn en Union Sint-Gillis ook al tegenover elkaar. In november moesten de Duitsers toen zonder fans naar Leuven afzakken. Dat wegens een sanctie voor het gedrag van de supporters tijdens de wedstrijd in Malmö. Er is een reële kans dat de voorwaardelijke straf die Union Berlijn deze week kreeg, snel effectief wordt. De incidenten die zich op 23 februari voordeden tijdens de terugwedstrijd tegen Ajax (3-1), waarbij opnieuw vuurpijlen werden afgestoken, werden immers nog niet behandeld.

Union kondigde alvast aan zelf strenger op te zullen treden tegen de fans. Vier supporters die geïdentificeerd konden worden, kregen al een stadionverbod. “Maar in de eerste plaats is er een dialoog en samenwerking met de supportersverenigingen nodig om dit probleem op te lossen.”