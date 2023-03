Chibi Ichigo toont haar Oezbeekse roots in videoclip ‘Waar kom je vandaan?”

In oktober vorig jaar loste Chibi Ichico haar album Sabina. Eén van de tracks die op die plaat staat, is dancetrack Waar kom je vandaan?. In de clip, geregisseerd door Chibi Ichigo zelf, neemt de Hasseltse artieste de kijker mee op reis naar haar geboorteland Oezbekistan. Toen Chibi twee jaar was, kwam ze met haar moeder naar België. Pas vorig jaar, 22 jaar later, keerde ze er voor de eerste keer terug. Ichigo filmde alles zelf met een 360° camera. Je zie hoe ze een prachtige Islamitische moskee bezoekt, naar toeristenwinkeltjes gaat, lokale hapjes proeft en tijd doorbrent met haar familie. Ze doet dat met haar mama en haar vriend Umi, die ook haar producer is. Op 10 maart speelt Chibi Ichoigo live in Trix, Antwerpen.

(kijk hieronder naar de clip)

In het interview naar aanleiding van het album Sabina sprak de Hasseltse in oktober over haar plannen om haar roots op te zoeken. “Ik ben eigenlijk niet Russisch: ik ben van Tatarije, een autonome regio in Rusland. Ik ben zelfs geboren in Oezbekistan en ik vermoed dat er ook Mongools bloed in mijn aderen loopt. Mama en ik wilden al eerder mijn oma bezoeken, maar door de coronapandemie was dat onmogelijk geworden. Inmiddels is mijn oma overleden. We hebben jammer genoeg geen afscheid kunnen nemen.”