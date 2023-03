Opnieuw naar Elke Wevers gezocht op Zuid-Willemsvaart in Neeroeteren

Maaseik

In het onderzoek naar de verdwijning van Elke Wevers werd vrijdag opnieuw gezocht in de buurt van haar woonplaats in Neeroeteren. De cel Vermiste Personen, de scheepvaartpolitie, het technisch steunteam van de federale politie, het duikteam van de civiele bescherming en de lokale politie Maasland namen deel aan de actie. Zij speurden het kanaal af in de omgeving van ’t Eilandje.

In 2011 gebeurde er in deze buurt al een zoekactie. Nu trokken ze opnieuw naar daar, maar met de nieuwe, geavanceerdere sonar van de federale politie. De actie leverde niets op.

De actie kaderde binnen het lopende gerechtelijk onderzoek naar de verdwijning van de Neeroeterse. Elke Wevers verliet op donderdagochtend 9 december 2010 haar appartement op de hoek van het Scholtisplein en de Ophovenstraat. Sindsdient ontbreekt van haar elk spoor.

De onderzoeksrechter en speurders zagen de nieuwe sonar als een opportuniteit om terug het water af te speuren. De zoekactie stond al in de lente van 2022 gepland, maar door de dichte beplanting in het water was het onmogelijk om deze te laten doorgaan. Het Eilandje ligt op wandelafstand van het vroegere appartement van Elke Wevers.

