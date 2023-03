Anse opent nieuw uitvaartcentrum in Kortessem: “Begrafenis uit taboesfeer halen”

“Sedert mijn middelbare studies ben ik geboeid geweest door de uitvaartsector. Ik wilde iets betekenen voor de medemensen en heb toen iemand ontmoet die in deze sector werkte en luisterde geboeid naar zijn verhaal. Toen we in het laatste jaar van het middelbaar een driedaagse inleefstage mochten doen, koos ik voor de uitvaartsector. Als 17-jarige ben ik toen als jobstudenten bij diverse begrafenisondernemers gaan werken. Toen ik hier in Kortessem de mogelijkheid kreeg om te starten, heb ik geen moment getwijfeld. Vervolgens volgde ik opleidingen bij Syntra en in Nederland. “

Uitvaartzorg van der Aa wil de afscheidsplek zijn waar je terecht kunt voor het regelen van een crematie of begrafenis, de afscheidsplechtigheid in kerk of aula, de koffietafel, drukwerken en men biedt ook administratieve hulp aan.

Anse: “Ik doe mijn job echt met mijn hart. Ons centrum geeft ook een frisse indruk in een huiselijke sfeer. De familie moet zich bij ons op zijn gemak voelen en echt afscheid kunnen nemen. We maken echt tijd voor onze klanten. We vinden het heel belangrijk om het laatste wat we mensen kunnen geven, dat heel mooi te maken en de families hierbij te begeleiden. We willen het gegeven van een begrafenis uit de taboesfeer halen. We vinden het belangrijk aan te voelen wat de noden zijn van de afscheidnemende families en hen het gevoel te geven dat ze hierin ondersteund worden,” besluit Anse. (rapo)

Uitvaartzorg van der Aa

Anse van der Aa

Hasseltse Steenweg 23

Kortessem

011 96.95.17

www.uitvaartzorgvanderaa.be

info@uitvaartzorgvanderaa.be