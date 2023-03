Opglabbeek B, hier in actie tegen Zutendaal, kan virtueel de leiding nemen in 4D. — © Dick Demey

In 4A eist de Zonhovense derby tussen Termolen en Halveweg de aandacht op, in 4B dreigt een nieuw forfait voor Vechmaal B, in 4C wordt er flink gestreden voor een stek in de top vijf en in 4D kan Opglabbeek B virtueel de leiding nemen. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)