Wouter Vrancken met Genk aan de slag in zijn achtertuin: “Geen match als een ander”

Als geboren en getogen Truienaar kent de Genkse trainer uiteraard de gevoeligheden rond de Limburgse burenstrijd. Op en rond Stayen wordt de derbysfeer dag na dag opgepookt. Onder het motto ‘duizend vlammen, één vuur’.

“Dat hoort allemaal bij een derby”, maakt Wouter zich absoluut niet druk. “Zo lang bepaalde grenzen niet worden overschreden, vind ik het allemaal prima. Zelf speel ik in mijn achtertuin, dat maakt het speciaal. Ik ken heel veel mensen in Sint-Truiden. Dus is dit niet hetzelfde als pakweg Charleroi - Genk. Maar qua voorbereiding, wijkt deze wedstrijd niet af van alle andere.”

“Natuurlijk zal ik de gevoeligheden van dit duel nog eens beklemtonen bij de spelers. Al moet ik daar eigenlijk weinig energie in steken, omdat ze dat uit zichzelf ook wel weten. Zij beseffen dat ze iets extra’s moeten brengen voor de fans. Het enige waar ze niet in mogen meegaan, zijn de emoties rond de derby. Hun focus moet liggen op wat er tussen de lijnen gebeurt.”

Favorietenrol geen thema

Als fiere leider zal Genk de komende dagen uiteraard overal in de favorietenrol worden geduwd. “Maar eigenlijk interesseert dat me niet”, houdt Vrancken die boot af. “Ik kan daar niks mee. Het is niet omdat je favoriet bent, dat je zal winnen. En het is niet omdat je de underdog bent, dat je zal verliezen. Favoriet of underdog, de spelers gaan er niet beter of slechter door voetballen. Daar ga ik geen energie in steken. Dat heeft geen meerwaarde.”

Ook het kunstgras is voor hem geen thema. “Daar moeten we boven staan. Ik leef niet van excuses, omdat die enkel leiden tot negativiteit. Wat me wel bezighoudt, is dat STVV het doorgaans lastig heeft tegen ploegen die op Stayen niet voor de winst gaan, maar dat het tegen de topploegen, die wel voor succes gaan, gewoonlijk goeie resultaten neerzet. Daar moeten we beducht voor zijn.”

Balbezit

De speelstijl van concullega Bernd Hollerbach heeft voor Vrancken uiteraard geen geheimen. De Kanaries vinden het niet erg dat de tegenstander de bal heeft. “En wij vinden het niet erg als we die hebben”, lacht Vrancken. “Ik hoop dat wij veel de bal hebben. Niet om het balbezit zelf. Wel omdat je de bal moet hebben om iets te creëren. Wij willen altijd en overal scoren en dus is kwaliteit heel belangrijk.”

“We weten dat we weinig ruimte gaan krijgen, we weten dat Hollerbach veel mentaliteit in zijn ploeg heeft gepompt, we weten dat we moeten proberen uit het duel te spelen en we weten dat we tegen een compacte ploeg veel geduld zullen moeten hebben. Maar het belangrijkste is een goeie mindset vanaf minuut 1. In een derby zal je duels niet altijd kunnen vermijden. Wel, het is aan ons om onze voet naast die van de thuisspelers te zetten.”

Heynen onzeker

Vrancken maakt zijn selectie pas zaterdag na een laatste training bekend. Uiteraard kan hij geen beroep op Arokodare (meniscusoperatie). Verder is Bryan Heynen (hamstrings) nog twijfelachtig, al trainde de kapitein vrijdag wel met de groep. Heuglijk nieuws is er voor Luca Oyen. Die maakt na zijn kruisbandblessure wellicht zijn heroptreden in een nog vast te leggen oefenwedstrijd tijdens de komende interlandbreak.