Bernd Hollerbach blikt vooruit naar de derby: “Hopelijk bepalen spelers het resultaat, niet de arbitrage”

(Nog) geen sprake van derbystress bij Bernd Hollerbach op vrijdagmiddag. De Duitse trainer van STVV verscheen zoals altijd ontspannen op zijn persconferentie. Hij is net als zijn Kanaries klaar voor de clash met de competitieleider. “Ik heb veel vertrouwen in mijn spelers”, sprak Hollerbach. “Ze weten hoe belangrijk deze wedstrijd is en ze zijn er klaar voor.”

Bernd Hollerbach houdt naar eigen zeggen goede herinneringen over aan Limburgse derby’s. Drie derby’s coachte hij als STVV-coach, daarvan verloor hij er maar één. “In de heenwedstrijd tegen Genk deden we het heel goed. Vorig jaar gingen we er zelfs winnen. Ook in eigen huis brachten we het er toen goed vanaf, toen verdienden we meer.”

De aanloop naar de strijd om Limburg liep niet van een leien dakje voor de Kanaries, met drie opeenvolgende nederlagen. “Ja, maar de mentaliteit van de spelers is altijd goed gebleven, dat telt voor mij”, nuanceerde Hollerbach. “Ik kijk niet enkel naar het resultaat. Tegen Kortrijk wonnen we maar was ik niet tevreden. Tegen Charleroi verloren we maar kon ik niets afdingen op onze prestatie. Ik ben positief ingesteld. Als de mentaliteit goed blijft, volgen de resultaten vanzelf.”

Hollerbach leeft dus in volle vertrouwen toe naar de burenstrijd. “We hebben al bewezen dat we moeilijk te kloppen zijn. Ik ben ook zeker dat mijn jongens tot de laatste snik zullen knokken. Ik hoop alleen één ding. Dat de spelers het resultaat van deze derby bepalen en niet de arbitrage, want dat is de laatste weken te vaak gebeurd.”