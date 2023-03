OPROEP. Wij zoeken de meest bijzondere mama’s van Limburg: stel je nu kandidaat voor een gratis fotoshoot

Heb je een heel bijzondere band met je moeder, maakten jullie samen iets ongewoons mee, of ben je zelf een mama met een apart verhaal? Stel je hier kandidaat: misschien kiest onze redactie jou uit voor een gratis fotoshoot.

An Smets

An Smets

© Anja Blevi

Voor een reportage in weekendmagazine Billie zoekt onze redactie naar de meest bijzondere mama’s van Limburg. Ben jij mama en wil je je verhaal vertellen, of wil jij jouw mama in de bloemetjes zetten? Laat het ons meteen weten. Wij selecteren de meest bijzondere verhalen en trakteren je op een gratis make-over met styling- en make-upadvies, een kappersbezoekje en een fotoshoot. Samen met je mama/kind(eren)!

Wil jij je verhaal vertellen? Stuur een mailtje naar billie@hetbelangvanlimburg.be, vergeet je contactgegevens niet, en bezorg ons een foto van jezelf en je kind(eren)/mama.