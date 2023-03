Amerikaanse man overlijdt door hersenetende amoebe, vermoedelijk nadat hij neus met kraanwater spoelde

Een man uit de Amerikaanse staat Florida is overleden door een hersenetende amoebe. Gezondheidsautoriteiten zeggen dat dit mogelijk is nadat hij zijn neus met kraanwater spoelde.

De gezondheidsautoriteit van de Amerikaanse gemeente Charlotte onderzoekt nog de oorzaak van de amoebe, vermoedt dat de man de amoebe binnenkreeg doordat hij zijn neus onder de kraan spoelde. Verdere details over de man zijn niet bekendgemaakt.

De hersenetende amoebe is een eencellig organisme en komt voor in zoet water en bodemwater over de hele wereld. De meeste mensen krijgen hem binnen door het zwemmen in warme meren of rivieren, want de amoebe houdt van hitte en groeit het meest bij hoge temperaturen.

Het organisme komt het lichaam via de neus binnen en gaat naar de hersenen. Daar eet de amoebe hersenweefsel op, waardoor een infectie ontstaat die bijna altijd dodelijk is.