Vlamingen reizen goedkoper door latere paasvakantie in Franstalig België

Vlamingen die in de paasvakantie op reis willen, kunnen profiteren van kortingen tot wel 60 procent. Dat komt omdat de paasvakantie in Vlaanderen (3 tot en met 16 april) “voor het eerst in de Belgische geschiedenis” niet samenvalt met die in Franstalige België. Dat heeft reisorganisator TUI België vrijdag gemeld in een persbericht.

Door een grondige hervorming van de vakanties in het Franstalige onderwijs die begin dit schooljaar inging, loopt de paasvakantie voor Walen en Franstalige Brusselaars dit jaar van 1 tot en met 14 mei. In Vlaanderen is dat van 3 tot 16 april.

Dat is goed nieuws voor de Vlamingen, zegt TUI. Voor de toeristische sector wordt twee weken hoogseizoen in het voorjaar nu uitgebreid naar vier weken, maar met een kleinere markt. Door de lagere vraag dalen de prijzen.

“Ook voor de last-minuteperiode, die dit weekend van start gaat, gelden van bij het begin hogere kortingen”, luidt het. “De Vlaamse reiziger kan daardoor al een reis vinden tegen een korting van 50 tot zelfs 60 procent op de basisprijs.”

Volgens TUI is een week in een all-in vijfsterrenhotel al mogelijk voor 399 euro. “Ondanks de gestegen inflatie is dit een zeer democratisch budget dat vorige jaren nauwelijks denkbaar was tijdens de paasvakantie.”