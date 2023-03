Landelijke staking in Frankrijk treft ook internationale treinverkeer

Wie volgende week met de trein naar het buitenland reist, kan mogelijk last ondervinden van een grote landelijke staking in Frankrijk tegen de hervorming van het pensioenstelsel. Verschillende internationale treinen van en naar Frankrijk rijden daardoor niet op maandag, dinsdag en woensdag, staat te lezen op de websites van Thalys en Eurostar.

Op maandag wordt voorlopig één Thalys van Brussel naar Parijs geschrapt, andere ritten bedienen mogelijk maar een beperkt aantal haltes. De dagen daarna lijkt het nog moeilijker om van en naar Parijs te reizen: op dinsdag zijn er vijftien afgeschafte Thalys-treinen, op woensdag zelfs negentien. Mensen met een kaartje voor een trein die niet rijdt, kunnen hun reis gratis omboeken of annuleren via het Thalys Contact Center.

Ook de Eurostar-treinen worden getroffen door de staking in Frankrijk. Zo worden op dinsdag verschillende treinen tussen Londen en Parijs geschrapt. Ook een verbinding tussen Brussel en Londen en Londen en Brussel wordt geannuleerd. Op woensdag zijn eveneens treinritten geannuleerd. Net zoals Thalys onderstreept Eurostar dat getroffen reizigers kosteloos kunnen omboeken of een terugbetaling kunnen vragen.

De staking is onderdeel van een landelijke stakingsdag in Frankrijk. De vakbonden hebben in een gezamenlijke verklaring gewaarschuwd “alle sectoren plat te leggen”. De Fransen staken tegen de geplande verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Eerdere demonstraties leidden onder meer tot vertraagde en geannuleerde vluchten vanuit het vliegveld van Parijs.