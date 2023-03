Aantal interlandelijke adopties stabiliseert na dalende trend

Het aantal interlandelijke adopties zat jarenlang in dalende lijn, maar lijkt zich de voorbije jaren wat te stabiliseren. Terwijl in 2009 nog 244 kinderen uit het buitenland werden geadopteerd, waren dat er in 2012 nog maar de helft, namelijk 122. Ook daarna zette de dalende trend zich voort, al blijft het aantal sinds 2018 relatief stabiel tussen de 25 à 30 adopties per jaar. In 2020 werd het laagste cijfer (23) opgetekend, maar dat jaar werd gekenmerkt door corona.

In 2022 adopteerden Vlaamse gezinnen in totaal 28 kinderen uit een ander land. De meeste geadopteerden kwamen uit Hongarije (6), Thailand (5), Ghana (3), India (3) en Burkina Faso (3). Er was ook nog 1 adoptie uit Vietnam. Vorige maand werd na een screening beslist de adopties uit Vietnam te stoppen omdat er onvoldoende garanties zijn dat wanpraktijken uitgesloten zijn.

Fusie van adoptiediensten

Het beperkte aantal adopties en de spreiding over adoptiediensten bewijst volgens parlementslid Schryvers “de noodzaak van één eengemaakte adoptiedienst” voor interlandelijke adopties. Dat is iets waar de cd&v-politica al langer voor pleit en dat ook al even in de steigers staat. De timing voor de geplande fusie van de adoptiediensten is intussen opgeschoven van 1 januari naar 1 juli van dit jaar. Bedoeling van de fusie is om de beschikbare middelen, kennis en expertise te bundelen.

Het aantal interlandelijke adopties lag vorig jaar niet veel hoger dan het aantal binnenlandse adopties. Vorig jaar vonden 17 kinderen zo een nieuwe thuis bij 17 gezinnen. Het aantal binnenlandse adopties schommelt al een decennium tussen de 15 en 30.