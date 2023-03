Van een knaldebuut gesproken: 16-jarig dartsfenomeen ‘The Nuke’ verplettert ervaren rot op UK Open

Littler maakt al een tijdje furore in de dartswereld. Vorig jaar stond hij nog op het WK van de WDF (semi-profs), waar hij de derde ronde haalde bij zijn debuut. Op die wereldranking staat hij momenteel op de derde plaats, na winst van onder andere de Welsh Open.

De beelden:

Twee jaar geleden ging Littler viraal toen hij als 14-jarige een negendarter gooide:

Onze landgenoot Kenny Neyens ging er in de eerste ronde meteen uit. Hij verloor met 6-4 van Jim Moston. Robbie Knops stootte wel door. De Limburger won met 6-2 van Callum Goffin.

Dimitri Van den Bergh stroomt pas in de vierde ronde in op de UK Open, net als Kim Huybrechts. Mike De Decker start in ronde drie, Vandenbogaerde en Raman in ronde twee. Knops, Ronny Huybrechts en Neyens in de eerste ronde. Tot het moment dat de wereldtoppers erbij komen, ligt het speelschema vast. Vanaf dan, de vierde ronde dus, wordt er telkens geloot. Live, op het podium. En omdat er geen reekshoofden zijn, kan iedereen tegen iedereen uitkomen.