Zutendaalse Puma Gym verovert vier gouden medailles op ‘BK thaiboksen voor kids’

Turnhout vormde de voorbije weken even het zenuwcentrum van het Europese Muay Thai, een vechtkunst die zijn oorsprong kent in Thailand. Muay Thai bestaat uit staand vechten vermengd met een verscheidenheid aan clinch-technieken. In tegenstelling tot bij kickboksen mag je bij Muay Thai naast handen, benen, knieën ook je ellebogen gebruiken.

Puma Gym coach Robbie Cuypers was er aanwezig met een delegatie van de Zutendaalse club. Cuypers: “Maar liefst 400 deelnemers uit alle hoeken van Europa kwamen naar Turnhout afgezakt. Veel deelnemers uit België maar ook Polen, Duitsland en Nederland waren goed vertegenwoordigd. Tussen al dat jong geweld deden onze jongeren het effenaf prima met vier gouden medailles. In de klasse 12/13 jaar haalden we drie gouden medailles binnen met Noah Scavone (-45 kilo), Nicolaas Nijs (-54 kilo) en Mylano Kuiypers (-63 kilo). Bij de 14-15 jarigen haalde ook Tommy Nijs (-84) een gouden plak. Een mooie erkenning voor het harde werk van de leden en de trainers op Puma Gym”, besluit een trotse Robbie Cuypers. (frba)