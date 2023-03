Red Bull meteen vooraan in eerste training van het nieuwe F1-seizoen, Verstappen derde

Red Bull eindigde meteen vooraan in de eerste vrije training van het nieuwe F1-seizoen. Op het circuit van Sakhir in Bahrein reed Sergio Perez een rondje in 1:32.758. Fernando Alonso was tweede met de Aston Martin, voor Max Verstappen.

De eerste vrije trainingen zijn nog niet héél relevant, want ze werden in de vlakke zon gereden, veel vroeger op de dag dan zaterdag de kwalificaties of zondag de race. De tweede oefenstonde wordt op dat vlak betekenisvoller. Maar uiteraard werd toch uitgekeken naar de eerste officiële sessie met de auto’s van 2023.

Red Bull bovenaan, dat is wat iedereen verwacht had. Alleen nam Sergio Perez de honeurs waar, en niet Max Verstappen. Zou de Mexicaan dan toch zijn voet proberen te zetten naast de wereldkampioen? Perez had 4 tienden voorsprong.

De tweede auto was niet de Ferrari, zoals verwacht, maar de Aston Martin van Fernando Alonso. De wintertests waren al goed verlopen voor het Britse team, en diepgaandere analyses lieten ook uitschijnen dat de langere runs nog beter waren dan het korte werk. Aston Martin wordt voor McLaren en Alpine verwacht, en zelfs voor Mercedes. Maar kan het ook Ferrari voorblijven? De tweede Aston stond lange tijd stil. Niet omdat de pols van Lance Stroll het niet hield, maar omdat de motor niet wou ontsteken. Eens dat opgelost kwam de Canadees toch nog aan 17 ronden.

Lando Norris ging met de McLaren verrassend sneller dan de Ferrari van Leclerc, maar die reed zijn tijd niet met de zachte banden. Carlos Sainz maakte een spin met een stuiterende Ferrari. Lewis Hamilton reed de tiende tijd en kwam maar aan 13 rondjes, het minste van allemaal.

De tweede training begint om 16 uur Belgische tijd.

Fernando Alonso. — © REUTERS