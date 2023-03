Hij heeft zelf nooit gevoetbald, maar zit wel al 35 jaar (!) in een clubbestuur. En hij was één van de drijvende krachten achter de fusie tot Hoeselt VV. Nu wil Josy Thysen zich samen met het bestuur “nog een laatste keer smijten voor de realisatie van de nieuwe accommodatie”. En dan is het wellicht welletjes geweest voor de 72-jarige secretaris met de looks van een late vijftiger.