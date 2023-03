Pure kafka: wegdek maar in één rijrichting vernieuwd omdat buurgemeente “van niets wist”

De ene helft van de Oudemanstraat kreeg over een kort stuk nieuwe asfalt, de andere rijrichting niet. — © if

Kafka in de Oudemanstraat: een stuk van zo’n 200 meter is op het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos hersteld met asfalt. Het rijvak in de andere rijrichting ligt in Londerzeel en bleef onaangeroerd. Kapelle-op-den-Bos is daar niet bevoegd, Londerzeel stelt dat het van geen herstellingswerken wist.

Op de afgelopen gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos kaartte raadslid Dirk Robberechts (proKA) de toestand aan van de Oudemanstraat, specifiek het gedeelte tussen de A12 en de autokeuring. “Begin februari werden enkele asfaltvlakken hersteld in opdracht van de gemeente Kapelle-op-den-Bos”, zegt Robberechts.

“De herstellingen waren echt noodzakelijk. Wel stelden we vast dat de asfaltvlakken slechts aan één kant van de rijweg hersteld werden en dat is een zeer spijtige zaak. De straat ligt op de grens tussen de gemeente Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel. Er is blijkbaar geen overleg met Londerzeel geweest.”

Gemiste kans

“Het was veel beter dat de werken over heel de breedte van de weg konden worden uitgevoerd. Het is een gemiste kans. Het gaat hier om herstellingen die echt weinig budgettaire inspanningen vragen van de gemeente Londerzeel. Dit is puur kafka. Hilarischer kan haast niet.”

“Begin deze legislatuur hadden we aan Londerzeel gevraagd om samen de Oudemanstraat te herstellen, maar er kwam geen reactie”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Van de Voorde (N-VA). “Ik wil de zwarte piet niet doorschuiven naar Londerzeel, maar die gemeente is bevoegd voor haar stuk van de rijweg. Wij wilden de putten herstellen, meer is er niet gebeurd. Er zijn belangrijkere zaken, zoals de grote herstellingswerken in de Molenstraat en heel wat werken die op stapel staan.”

Onnozel

Schepen van Mobiliteit en Verkeer Dimitir Robbyns (LWD) van Londerzeel antwoordt dat de gemeente voor deze werken geen vraag kreeg van Kapelle-op-den-Bos. “Onze diensten kregen geen informatie over deze werken, anders hadden we wel meegedaan”, zegt Robbyns. “Het is een beetje onnozel om één rijstrook te herstellen en die uit de andere rijrichting niet.”

“Tien jaar geleden is de Oudemanstraat nog geasfalteerd en betaalden Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel elk de helft. Ook voor de verbreding van de brug in Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos) betaalde Londerzeel 125.000 euro.”