Berre Peters kijkt met Haasrode-Leuven reikhalzend uit naar start van Champion Play-off tegen Maaseik: “Ze gaan rekening met ons moeten houden”

Berre Peters: “Het is ons doel om op de derde of vierde plaats te eindigen.” — © Geert Tresignie

De wedstrijden van de waarheid komen eraan en Haasrode Leuven mag zich al meteen klaarmaken voor een aartsmoeilijke opdracht. De verplaatsing zaterdag naar een steeds sterker wordend Maaseik is natuurlijk geen geschenk, maar zo weten de Leuvenaars wel hoe het met hun huidig niveau is gesteld.

Gedaan met spelen, nu gaat het om de knikkers. Sinds twee weken staan de neuzen bij VHL allemaal in dezelfde richting, want zowel de technische staf als de spelers willen na het debacle van vorig seizoen en het mislopen van een Europees ticket laten zien wat ze echt waard zijn. En daarvoor is een minicompetitie met de beste zes ploegen van het land natuurlijk ideaal.

Fysiek en mentaal klaar

“Eindelijk zijn we zover”, steekt Berre Peters van wal. “We hebben de afgelopen twee weken keihard getraind om fysiek en mentaal klaar te zijn voor deze topwedstrijden. Omdat enkele basisspelers tegen Maaseik op de bank bleven en er vorig weekend ook al geen competitie was, kreeg iedereen de kans om al die kleine kwaaltjes weg te werken. Ik heb bijvoorbeeld geen last meer van mijn knie. En ondertussen is onze goesting alleen maar groter geworden.”

Maar hoe is het dan met het wedstrijdritme gesteld? Doorheen het seizoen gaven ervaren spelers zoals Hendrik Tuerlinckx en Matthias Valkiers al verschillende keren aan dat dit wel eens problematisch was. Een sparringpartner vinden in deze fase van het seizoen is ook al geen gemakkelijke opdracht.

“We oefenden deze week nog tegen Borgworm, maar dat was geen waardemeter. Zonder op het gaspedaal te duwen, wonnen we met 5-0. Maar goed, we speelden nog eens samen en dat geeft sowieso een ander gevoel dan gewoon te trainen”, aldus de vinnige receptie-hoekspeler.

Het is duidelijk dat de Leuvenaars smachten naar een wedstrijd met inzet. Ze zullen in elk geval in handen mogen wrijven met de trip naar Maaseik. De vormcurve van de Limburgse recordkampioen is namelijk serieus stijgende. Kijk maar naar de kwartfinales van de CEV Cup waar ze het Roeselare na een 3-0 pandoering knap lastig maakten, maar uiteindelijk wel ten onder gingen na de golden set.

Peters: “Maaseik in het begin van het seizoen vergelijken met nu gaat niet meer op. Ze zijn veel beter geworden en ik denk dat de terugkeer van libero Martin Perin daar zeker voor iets tussenzit. Ze zitten in een positieve flow en zijn veel stabieler geworden. Roeselare zal zeker rekening moeten houden met hen.”

“Hoe het met onze ambities is gesteld? Het is ons doel om op de derde of vierde plaats te eindigen, want dat is nog altijd de snelste weg naar Europa. Een eventuele finale in de play-offs? Daar droomt iedereen natuurlijk van, maar laat ons daar stap voor stap naartoe werken. Eén ding is zeker: ze gaan rekening moeten houden met ons”, besluit Peters.