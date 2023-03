Sjoemelende syndicus steelt geld bij acht residenties: “Ik kwam in een web van fraude terecht”

De vijftiger werkte al meer dan tien jaar als verzekerings- en vastgoedmakelaar waarbij hij ook als syndicus optrad bij acht verschillende verengingen van mede-eigenaars (VME) bij residenties in Munsterbilzen, Hasselt, Genk en Lanaken. In 2015 liep het mis toen hij naar eigen zeggen een samenwerking aanging met een kennis die gebouwen wilde renoveren. De vijftiger zou eerder op administratief vlak betrokken zijn bij het project, maar stelde zich wel persoonlijk borg voor de investeringen die er gebeurden. “Achteraf gezien werd het me duidelijk dat die kennis louter mijn goede naam wilde misbruiken bij verzekeringskantoren. Zo ben ik in een web van fraude en oplichting terechtgekomen”, sprak de vijftiger voor de Hasseltse rechter. De vennoot ging er volgens de vijftiger en zijn raadsman, Pieter Helsen, vandoor met onder andere twee geleasede wagens. “En ik bleef achter met grote financiële problemen”, aldus de syndicus.

De man vertelde dat hij de geldproblemen probeerde op te lossen met centen die hij voor handen had vanuit de kassen van de residenties waarbij hij als syndicus actief was. “Maar ik heb ook gelden van mijn ouders en toenmalige partner gebruikt. Ik heb enorm veel spijt van wat ik gedaan heb. Van de ene dag op de andere was ik een dief.” Op 20 oktober 2020 werd de eenmanszaak van de man uiteindelijk failliet verklaard. De Hasseltse procureur wees naar zijn blanco strafblad, maar eiste wel een effectieve celstraf van 22 maanden en een geldboete van 800 euro.

118.929 euro

De syndicus onttrok volgens de raadsman van vijf VME’s, meester Tom Van Overbeke, in totaal 118.929 euro. Dat geld vragen ze terug. “Het viel de bewoners van de residenties op dat er tekorten waren op de bankrekeningen en dat er aanmaningen door deurwaarders werden gestuurd. Ze hebben nooit transparantie gekregen over wat er gaande was en de syndicus kwam niet opdagen bij vergaderingen om uitleg te geven. Uiteindelijk hebben ze hem ontslagen en kwam aan het licht dat de man geld naar zijn eigen rekeningen overschreef, of dat hij met geld van de ene residentie rekeningen bij een andere residentie betaalde. Hij probeerde zo allerlei brandjes te blussen, maar de brand werd in zijn geheel groter en groter.”

Meester Pieter Helsen vraagt een straf met volledig uitstel op te leggen en de burgerlijke vordering te herleiden naar 1 euro provisioneel. “De curator heeft de vorderingen van de burgerlijke partijen aanvaard, maar ze zijn nog bezig met het faillissement af te ronden. De curator verwacht een positief saldo na de verkoop van de ouderlijke woning. Ik denk dus dat we daarop moeten wachten want in de toekomst zullen er dus wellicht nog enkele uitbetalingen gebeuren.”

Vonnis volgt op 31 maart.