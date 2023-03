Lanakenaren kunnen vanaf nu fietsjes uitlenen in Kringwinkel van Smeermaas

Lanaken

Kringwinkel Maasland en de gemeente Lanaken hebben zopas in de Kringwinkel van Smeermaas een fiets-o-theek geopend. Daar kan iedereen voortaan een kinderfietsje uitlenen en ook weer inruilen voor een groter model als het fietsje te klein is voor zoon- of dochterlief.

De Fiets-o-theek heeft fietsjes ter beschikking voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Voor het uitlenen betaal je slechts 10 euro per jaar en een eenmalige waarborg van 20 euro. Die krijg je terug als je de fiets inlevert en geen nieuwe wil. “Het is een mooi initiatief dat niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de tewerkstelling van een aantal mensen die instaan voor het onderhoud en rijklaar maken van de fietsen”, zegt directeur Johan Vanherck van Kringwinkel Maasland.

De gemeentelijke dienst mobiliteit zorgde voor het startkapitaal van 3.000 euro. Dat werd enkele maanden geleden tijdens de actie ‘Met de fiets naar het werk’ verzameld door het gemeentepersoneel. Wie nog een degelijk ongebruikt kinderfietsje heeft staan, mag kan dat altijd doneren aan de Fiets-o-theek. (eva)

Alle info over het project: www.fietsotheekmaasland.be