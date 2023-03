Scheidsrechtersbazen willen communicatie van refs aanpassen: “Op maandag vragen stellen moet mogelijk zijn”

“De reden dat we hier vandaag samenkomen is dat de refs te veel in de media komen”, opende Herbert Fandel, de Duitse voorzitter van het Professional Refereeing Board, het rondetafelgesprek. “Het is tijd om samen te komen en open te spreken. De druk op onze refs is te hoog. Daarmee moeten we voorzichtig zijn. We moeten onze mensen beschermen. De mensen lijken dat denken dat de VAR alles kan oplossen, maar dat is natuurlijk niet het geval. Alleen lijkt niet iedereen dat te begrijpen. Ik snap de emoties na een verkeerde beslissing perfect, emoties maken deel uit van het voetbal. Maar we moeten voorzichtig blijven. Als een spits een grote kans voor open doel mist, gaat een trainer hem ook beschermen. De manier waarop er over Kevin Van Damme is gesproken is onmenselijk (windt zich op) Uiteraard heeft hij een vergissing begaan, maar we mogen niet vergeten dat hij nog steeds een betrouwbare ref is op wie we rekenen.”

“Ik heb deze week veel met Kevin samengezeten”, vult technisch directeur Bertrand Layec aan. “En niet om het over het fluiten zelf te hebben. Kevin voelt zich mentaal oncomfortabel bij deze situatie en heeft steun van zijn collega’s en het Professional Referee Department. Hij is aangevallen in de media, door clubs, door andere mensen. Voor zijn familie komt dat hard zijn. Dat is iets om ons zorgen over te maken.”

Interviews op maandag

Layec en Fandel wijzen daarmee onder meer naar Hein Vanhaezebrouck die zondag na Club Brugge-AA Gent zeer scherp was voor Van Damme. Al steken de scheidsrechtersbazen de hand ook in eigen boezem. “We moeten soms transparanter zijn in onze communicatie”, aldus Layec. “We overleggen met de Pro League om onze communicatie te verbeteren. We denken erover na om de komende weken wijzigingen door te voeren. Vanmorgen zaten we nog samen om een nieuw format te testen. Binnen dit en drie weken zal het in werking treden. Meteen na de wedstrijd de ref ter beschikking stellen van de media is geen goed idee. Maar wat ons betreft, moet het wel mogelijk zijn om op maandag vragen te stellen aan mij, Frank (De Bleeckere, red.) of de refs.” Het Referee Department denkt er ook over na om de communicatie tussen de ref en de VAR openbaar te maken, in bepaalde gevallen, maar daarvoor is er ook toestemming van het IFAB nodig. Dat zou wel openstaan voor experimenten, aldus Layec en Fandel.

In een ideale wereld worden er minder fouten gemaakt en zijn er dus minder zaken om op maandag vragen over te stellen. “Sinds begin dit seizoen zijn er al twintig verkeerde key decisions geweest na een tussenkomst van de VAR. Dat aantal moet naar nul”, beseft Layec. “Maar om jullie alles beter te doen begrijpen, wil ik ook het een en ander uitleggen over de aanduidingen. In Duitsland zijn er 24 refs voor eerste klasse, in Italië 31, in Spanje twintig. Wij hebben er zestien, terwijl er elk weekend negen wedstrijden zijn in 1A. Om nog flexibeler te zijn, hebben we meer toprefs nodig. Wij krijgen ook te maken met ziektes, blessures, en ga zo maar door. Er zitten jongens aan te komen in 1B, maar om die door te schuiven, moeten we ook allerlei protocollen van het IFAB doorlopen. We moeten dus geduldig zijn. We kunnen geen refs in het buitenland gaan kopen.”

Meer budget nodig

Nog een verschil met het buitenland, zo stipt Layec aan, is het statuut van onze refs. “Terwijl in Frankrijk bijna iedereen prof is, werken wij met twaalf semiprofs, die dus ook nog eens werken naast hun job als ref. Vier van onze refs in 1A zijn zelfs geen semiprof, die kunnen op dinsdag dus niet eens komen trainen in Tubeke. Kan je je voorstellen dat een coach op training niet over al zijn spelers kan beschikken? Om nog beter te worden, zou het goed zijn om nog meer tijd te kunnen doorbrengen met onze refs. Op die manier zouden we nog professioneler kunnen werken. Maar om professioneler te kunnen werken, hebben we ook meer budget nodig.” En dat moet dan weer bekostigd worden door de Pro League.

Ook Fandel, die speciaal voor deze meeting was overgekomen uit Duitsland, pleit voor geduld. “Alleen is dat een moeilijk gegeven in het voetbal”, beseft hij. “Ik ben hier nog maar een paar maanden, maar ik heb wel al gezien dat we over een talentvolle lichting scheidsrechters beschikken. Alleen is het vertrouwen hier een paar jaar geleden verstoord door wat er gebeurd is in het matchfixingverhaal. We zijn dus opnieuw van nul moeten beginnen. Uiteraard zullen er onderweg nog fouten worden gemaakt, maar we zetten wel stappen in de goeie richting om onze refs nog beter te maken. In plaats van onze scheidsrechters te bekritiseren, zouden de mensen dan ook trots mogen zijn.”