Zowel in 3A (Kortessem-Velm) als 3B (Maasland NO-Kattenbos) staat er een stevige topper op het menu. In 3C komen de verliezers van de kelderduels Boxberg-Heisen en Membruggen-Henis in slechte papieren. Boxberg moet vrijwel een hele ploeg missen. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)