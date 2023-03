In juli wordt hij 28 en daarmee is Bjorn Janssen de jongste voetbalcoach van eerste provinciale. Hij volgde bij Eksel Daniel Scavone op en hij doet het goed, want de Noord-Limburgers claimen een plaats bij de top vijf. Nochtans kon de jonge Janssen bij z’n aanstelling weinig adelbrieven voorleggen. “Ik ben blij dat Eksel me deze unieke kans geboden heeft”, zegt hij.