Gruitrode, hier in actie tegen Anadol, verdedigt de koppositie in 2B in de derby tegen Louwel. — © Dick Demey

In 2A staan de nummers twee en drie tegenover elkaar en treft leider Hoepertingen haar zwarte beest, in 2B is het D-day voor Lindelhoeven en werkt leider Gruitrode een derby af. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)