Brussels Airlines hoopt nog deze maand nieuwe CEO te hebben

Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zal binnenkort, “mogelijk nog in maart”, een nieuwe CEO aangeduid worden. Dat heeft CEO ad interim Christina Foerster vrijdag gezegd bij de voorstelling van de jaarresultaten.

“We zitten in de laatste fase om een nieuwe CEO te vinden. We verwachten een van de komenden weken een aankondiging te kunnen doen”, zei Foerster tijdens een persconferentie. Dat zal “mogelijk nog in maart” zijn, zo voegde ze nadien toe.

De vorige CEO, de Duitser Peter Gerber, stapte eind januari met onmiddellijke ingang op als CEO van Brussels Airlines. Sindsdien heeft Foerster, die eerder al CEO was, tijdelijk de leiding over de luchtvaartmaatschappij.