DERDE AFDELING. Defensieve zorgen bij KVK Wellen, Termien treft ploeg vol ex-profs

KVK Beringen staat voor weken van de waarheid. KVK, momenteel veertiende, aast zaterdagavond tegen Zwarte Leeuw op een eerste thuiszege in drie maanden. Pelt wacht een moeilijke verplaatsing tegen leider Houtvenne. KVK Wellen bekampt met een onuitgegeven verdediging Olympia Wijgmaal. Als Termien zondag wint van Diest is het vijf wedstrijden op rij ongeslagen, Sint-Lenaarts - Schoonbeek-Beverst is een duel in de buik van het klassement. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (jmu/gsb/gesi/krth)