Parlementair onderzoek naar liegend Amerikaans congreslid George Santos

Een zwaar opgesmukt cv, twijfelachtige financiële inkomsten, verwijzingen naar een valse Joods-Oekraïense afkomst, ... De leugens van de 34-jarige New Yorker houden de Amerikaanse media al weken bezig. Maar nu zal dus ook een parlementaire commissie zich buigen over Santos. Meer specifiek staat in de ethiekcommissie van het Huis van Afgevaardigden ter discussie of de dertiger fraude heeft gepleegd tijdens zijn verkiezingscampagne in 2022, mogelijk federale wetten heeft overtreden en of hij zich schuldig heeft gemaakt aan ongepast seksueel gedrag tegenover een man die solliciteerde naar een rol in zijn kabinet, aldus de commissie in een verklaring.

Verschillende Democraten, maar ook Republikeinen van zijn eigen partij hebben zijn aftreden gevraagd. De politicus met Braziliaanse roots heeft dat idee echter steeds stelselmatig verworpen. In een reactie op de aankondiging van het onderzoek, zegt zijn kabinet dat Santos “volledig meewerkt”. Ook heeft hij tijdelijk zijn werk voor verschillende commissies neergelegd.

Als uit het onderzoek blijkt dat Santos ook effectief de regels heeft overtreden, dan kan hij gestraft worden. Die straf varieert van een berisping tot uitzetting uit het Huis van Afgevaardigden, afhankelijk van de ernst van de overtredingen.

Onderzoek naar AOC

De ethiekcommissie van het Huis kondigde donderdag ook aan dat ze het onderzoek naar Democratisch afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) uitbreidt. Er wordt nagegaan of zij mogelijk niet-toegestane giften aanvaardde in verband met haar aanwezigheid op het Met Gala in 2021.

Volgens een raadsman van AOC waren er “vertragingen” in het betalen van kosten aan leveranciers, maar vindt het congreslid dat zelf “onaanvaardbaar” en heeft ze “verschillende stappen genomen om te verzekeren dat zoiets nooit meer gebeurt”. Er zou geen bewijs zijn dat ze weigerde om die kosten te betalen, integendeel: “gedocumenteerde communicatie, voorgaand aan het onderzoek, toont dat het congreslid begreep dat ze deze kosten moesten betalen met haar persoonlijke middelen, zoals ze uiteindelijk deed”. “We hebben er vertrouwen in dat de ethiekcommissie deze zaak zal seponeren.”