Aan de Helzoldstraat in Houthalen-Helchteren werd de eerder aangekondigde flitspaal nu ook effectief geïnstalleerd. — © Chris Nelis

HOUTHALEN-HELCHTEREN

In de Helzoldstraat in Houthalen-Helchteren werd zoals aangekondigd een flitspaal geïnstalleerd en geactiveerd. Die moet er toe leiden dat de gemiddelde snelheid afneemt. De buurt is tevreden.