Georgische winkeldieven stelen tabak bij Colruyt-winkels over heel Vlaanderen

Drie Georgiërs riskeren tussen 16 en 24 maanden cel voor tal van winkeldiefstallen in Colruyt-winkels over heel Vlaanderen. Uiteindelijk werden twee dieven op heterdaad betrapt in Houthalen-Helchteren.

De Georgische mannen kwamen in september 2022 naar West-Europa gereisd op zoek naar werk. Ze werden volgens meester Peter Donné gelokt met het idee dat ze in België als bouwvakker of fruitplukker tot 2.000 euro per maand konden binnenhalen. Toen de mannen hier toekwamen, belandden ze echter niet op een werf of in een boomgaard, maar gingen ze op dievenpad.

7.000 euro aan tabak

Uiteindelijk werden twee Georgiërs op 22 september op heterdaad betrapt tijdens een diefstal van tabak in de Colruyt van Houthalen-Helchteren. Volgens de Hasseltse aanklager zouden de dieven de winkelbediende hebben geduwd om zo te proberen vluchten. Dat plan mislukte en de mannen werden gearresteerd. “De beveiligingsagent stelde vast dat ze ook in aanmerking kwamen voor eerdere diefstallen bij Colruyt-winkels over heel het land”, zo sprak de procureur. “Ze hadden het vooral gemunt op tabak van Lucky Strike.”

Uit camerabeelden was ook duidelijk dat er tot en met 15 september nog een derde dief in het spel was. Die verdachte kon door de uitlezing van de telefoons van de twee andere dieven geïdentificeerd worden. “Het bleek te gaan om een man die op 17 september al gearresteerd werd in een ander dossier. Hij droeg toen dezelfde opvallende rode trui als op de camerabeelden.” De mannen gingen aan de haal met tabak voor een totale waarde van zo’n 7.000 euro.

Tot 24 maanden cel

De dieven die op heterdaad betrapt werden en sindsdien aangehouden zijn in de gevangenis, stonden vrijdagochtend voor de Hasseltse rechter. Zij riskeren elk zestien maanden cel en een geldboete van 400 euro. De advocaten van de twee Georgiërs vragen om de straf met uitstel op te leggen. “Het liefste wat hij wil, is zo snel mogelijk terug naar zijn familie gaan en zijn leven weer op de rails krijgen”, sprak meester Donné.

De derde verdachte liet verstek gaan. Hij moet vrezen voor 24 maanden cel en een geldboete van 800 euro omdat hij eerder al veroordeeld werd voor diefstal.

Vonnis volgt op 17 maart.