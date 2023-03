Niet altijd (meer) tot de Max: hoe wereldkampioen Verstappen F1-team Red Bull blij maakte door op de baan te blijven

Max Verstappen was vorig jaar de beste Formule 1-coureur en wordt ook voor komend seizoen door vriend en vijand aangewezen als de topfavoriet. In een ander lijstje over 2022 bezet de tweevoudig wereldkampioen juist de laatste plaats, namelijk die van coureurs die de meeste schade rijden. Nu er gebruik wordt gemaakt van een budgetplafond bewees Verstappen zijn team Red Bull Racing daarmee een goede dienst.