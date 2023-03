Wellicht geen stikstofakkoord vandaag, onderhandelingen gaan dit weekend verder

Het ziet er naar uit dat er vandaag geen akkoord over stikstof uit de bus komt. Dit weekend zou er voort worden onderhandeld horen we in regeringskringen.

Minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft woensdag in het parlement aangegeven dat hij deze week wilde landen met het stikstofakkoord. Maar vandaag zit er geen landing in, zo vernemen we in regeringskringen. Er zijn nog wel bilaterales gepland. Dit weekend zou er voort worden onderhandeld. Het zou sowieso vreemd zijn dat de regering zou uitpakken met een langverwacht akkoord op de dag dat de boeren massaal met hun tractor naar Brussel trekken.