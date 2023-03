PODCAST. ‘Dood in het Jeugdhuis’: beluister hier alle afleveringen!

In 1993 wordt tijdens een fuif in Houthalen de jonge militair Mark Bos gedood met een messteek in de hals. Dat de daders vijf jonge amokmakers uit Meulenberg zijn, zet het dorp in rep en roer. Ooggetuigen van toen reconstrueren de zaak in deze nieuwe ‘Van Moord tot Verdict’.

Deel 1: De aanval op Mark

In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 oktober 1993 vindt in jeugdhuis Eltie in Laak (Houthalen) een privéfuif plaats, georganiseerd door een groep achttienjarigen. De dan 22-jarige para Mark Bos mengt zich in een ruzie met enkele amokmakers, die hij samen met enkele vrienden buitenzet. Het is een interventie die Mark met de dood zal bekopen.

Deel 2: Het verhaal van Kris

Meteen nadat Mark de vijf ruziestokers de deur heeft gewezen, loopt hij in de zaal Kris tegen het lijf. De twee zijn goede kennissen en ze starten een gesprek over de schermutselingen van daarnet. Plots wordt Kris z’n aandacht getrokken door iets wat zich verderop in de zaal afspeelt. En dan wordt de dodelijke aanval op Mark ingezet.

Deel 3: De angst voor Meulenberg

Na de dood van Mark worden tientallen jonge fuifgangers door de politie verhoord als getuigen. Maar tot grote frustratie van Marks broer Eddy kan niemand de daders beschrijven, laat staan identificeren. Hoe kan dat? Weten de jongeren écht niet wie Mark de dodelijke messteek gaf, of dúrven ze niet te spreken?

Deel 4: Geen moord, geen doodslag

In 1994 moeten vijf beklaagden zich verantwoorden voor de dodelijke aanval op Mark Bos. Niet voor het assisenhof, maar voor de correctionele rechtbank. Want het vijftal wordt – tot verontwaardiging van velen – geen moord of doodslag ten laste gelegd. Als een maand later het verdict valt, worden de nabestaanden én de Houthalense gemeenschap helemaal lam geslagen.

